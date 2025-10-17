الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
الرئيس سلام استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان والمدير العام لأمن الدولة

منذ 33 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم، في السرايا الحكومية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وتم البحث في الدعم الذي تقدمه مختلف أجهزة الأمم المتحدة في لبنان وتنسيقها مع الإدارات والمؤسسات العامة وفق حاجاتها وأولوياتها.

كما التقى الرئيس سلام المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس ورئيس الديوان العميد جميل طعمة.

