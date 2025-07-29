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الرئيس سلام استقبل وفوداً ديبلوماسية وبلدية

منذ 11 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا وفدا من بلديات: رميش، عين ابل، دبل والقوزح.

بعد اللقاء تحدث الاب نجيب العميل باسم الوفد، فقال: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وشرحنا له معاناتنا في المنطقة، حيث صمدنا في منازلنا خلال الحرب الاخيرة، وحاولنا بكل قوتنا ألا نغادر، ولن نسمح للعدو بهدمها او السيطرة عليها، كما عبرنا عن سعادتنا باللقاء، خصوصا أن دولة الرئيس وعد بتلبية عدد من المطالب التي سبق أن تقدمنا بها، لا سيما في ما يتعلق بالإنماء الزراعي، والبنى التحتية، والطرقات، وغيرها من المشاريع الأساسية”.

أضاف: “وفي المقابل، نقلنا إلى دولته عتبا محقا، إذ إننا كمنطقة كبيرة يصل عدد سكان بلدة الرميش على سبيل المثال شتاء إلى نحو 6500 نسمة، إضافة إلى نحو 1000 نازح سوري، فاننا نفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، من مياه وغيرها من الضروريات. وقد أبدى دولة الرئيس تفهّمه، ووعد بتقديم الدعم اللازم قدر المستطاع والعمل على تنفيذ المشاريع الحيوية”.

كما التقى الرئيس سلام ممثل منظمة اليونيسف الجديد في لبنان ماركولويجي كورسي. وتم استعراض مشاريع وبرامج “اليونيسيف” في لبنان، والتي تتماشى مع أولويات الحكومة، بالإضافة الى التعاون القائم مع مختلف الادارات اللبنانية.

كما استقبل الرئيس سلام السفير الفلسطيني اشرف دبور في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية في زيارة وداعية، وسلمه هدية تذكارية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

كذلك استقبل الرئيس سلام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وعرضا للاوضاع الاجتماعية والمشاريع التي يقوم بها المجلس.

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