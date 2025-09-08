الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
الرئيس سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح

منذ 40 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير مع رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على رأس وفد من البرلمان العربي

استقبل الرئيس نواف سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، يرافقه كل من رئيس الغرفة القاضي عبد الرضى ناصر، ورئيسة الغرفة القاضي إنعام البستاني، ورئيسة الغرفة القاضي نيللي أبي يونس.

وقد سلّم الوفد رئيس الحكومة التقرير السنوي لديوان المحاسبة، واطّلعوه على سير العمل في الديوان والمهام الرقابية.

كا استقبل سلام رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على رأس وفد من البرلمان العربي.

وأكّد الوفد دعم البرلمان العربي لكل ما يعزّز أمن لبنان واستقراره، مشدّدًا على أنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه، وأنّ البرلمان العربي يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها، وجاهز لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار.

من جهته، شدّد سلام على أنّ استقرار لبنان ليس حاجة لبنانية فحسب، بل حاجة عربية جامعة، مؤكّدًا أنّ الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف أنّ لبنان، وبعدما عاد إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب، يحتاج إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن، لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها.

