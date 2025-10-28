الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
الرئيس سلام بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأوضاع في لبنان والمنطقة

منذ 44 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة .

وفي وقت سابق اليوم التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأبو الغيط، وعرض معه المواقف العربية من الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية، وأكد له أنّ الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم داخليًا وأن لديه ثقة بالمستقبل وقدرة البلاد على تجاوز المرحلة الراهنة بدعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.

