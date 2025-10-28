الرئيس سلام بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة .

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مساء اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق وعرض معه الأوضاع في #لبنان والمنطقة .#pcm pic.twitter.com/uo4oHxM3eZ — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 28, 2025

وفي وقت سابق اليوم التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأبو الغيط، وعرض معه المواقف العربية من الأوضاع في لبنان والتطورات الإقليمية، وأكد له أنّ الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم داخليًا وأن لديه ثقة بالمستقبل وقدرة البلاد على تجاوز المرحلة الراهنة بدعم الأشقاء العرب والمجتمع الدولي.