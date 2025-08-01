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الرئيس سلام بحث مع السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واكد السفير الإندونيسي “دعم بلده للبنان وأمنه واستقراره وذلك من خلال مشاركتها من ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب .”

كما استقبل الرئيس سلام النائب حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس .

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