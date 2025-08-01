الرئيس سلام بحث مع السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واكد السفير الإندونيسي “دعم بلده للبنان وأمنه واستقراره وذلك من خلال مشاركتها من ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب .”

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السرايا السفير الإندونيسي الجديد في #لبنان ديكي كومر وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واكد السفير كومر دعم #إندونيسيا للبنان وأمنه واستقراره وذلك من خلال مشاركتها من ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب. #pcm pic.twitter.com/CsYAB7p6zT — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 1, 2025

كما استقبل الرئيس سلام النائب حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس .