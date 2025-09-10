الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
الرئيس سلام بحث مع بلاسخارت آخر التطورات السياسيّة واستقبل وفداً من الجماعة الإسلاميّة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2025 3:08 مساءً
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ جينين هينيس-بلاسخارت

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بالأوضاع ال​سياسة​ وآخر المستجدات في الجنوب.

كما استقبل سلام رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين والنائب عماد الحوت ووائل نجم.

واشار ابو ياسين بعد اللقاء الى اننا “ناقشنا القضايا الوطنية الهامة، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الوطن، واكدنا ان لبنان امام فرصة ونافذة استراتيجية حقيقية لفك عزلته وجلب الاستثمارات واعادة الاعمار وهناك مؤشرات كثيرة لهذه الفرصة وفي نفس الوقت امام لبنان تحدي استراتيجي صعب متمثل بإجرام العدو الاسرائيلي الصهيوني وعلى رأسه رئيس وزرائه بنيامين نتانياهو الذي استباح كل المحظورات والحدود وقام باستباحة كل لبنان وسوريا”.

ولفت الى أنه “بالامس رأينا ما حدث في الدوحة، هذه العملية الاجرامية المنافية لكل الاعراف ولكل المعاهدات والقوانين الدولية، فمن الواضح ان هذا العدو ينطلق كما قال رئيس وزرائه بمهمة تاريخية لانشاء اسرائيل الكبرى وواضح ان لبنان في قلب هذه العاصفة وهذا التحدي، لذلك كان التمني على سلام الموازنة بين الفرصة الاستراتيجية وبين التحدي الاستراتيجي لما يخدم مصلحة لبنان وتقطيع هذا التحدي والمواجهة من دون تكاليف باهظة”.

في سياق اخر، التقى سلام رئيس مجلس إدارة شركة “رامكو” وسيم عماش ومدير عام الشركة وليد بوسعد ونائب مدير عام الشركة ربيع عماش. وجرى البحث حول كيفية معالجة المشاكل المتعلقة بالنفايات في العاصمة بيروت.

