الرئيس سلام: تحية لبريطانيا وكندا وأستراليا

كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عبر منصة “إكس”: “تحية لبريطانيا وكندا وأوستراليا على خطوتها التاريخية بالإعتراف اليوم بدولة فلسطين، مما يؤكد ان لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية التي اقرّت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢”.

واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية اليوم الأحد في خطوة تستهدف التعبير عن الإحباط من تداعيات حرب غزة وتعزيز حل الدولتين، لكنها ستثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وانضمت الدول الثلاث في قرارها إلى نحو 140 دولة أخرى تدعم أيضا تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل عن الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

ويحمل قرار بريطانيا ثقلا رمزيا بالنظر للدور الرئيسي الذي اضطلعت به لندن في قيام إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس “تعلن المملكة المتحدة اليوم رسميا اعترافها بدولة فلسطينية من أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق حل الدولتين”.

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى، منها فرنسا، حذو بريطانيا هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.