الرئيس سلام: رحّبنا بخطة الجيش لحصر السلاح وتنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش لحصر السلاح كما رحب بتنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب.

واضاف سلام أن الحكومة طلبت من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة.

ورحبت الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحلها المتتالية، وأوضحت أن الجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانيات المتاحة له.

وقال وزير اللإعلام بول مرقص في إفادة صحفية لتلاوة بيان الحكومة: “رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزراي”

وتابع في مؤتمر صحفي: “مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية”.

وأوضح مرقص أن الجيش “سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها”، مشددا على أن للجيش “حق التقدير العملياتي لتنفيذ خطته والتي قد تتطلب تذليل بعض القيود”.