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الرئيس سلام: رفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان خطوة تستحق كل الشكر والتقدير

منذ ساعتين
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام (رويترز)

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قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام:” إن خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة الامارات ولرئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله.

وأشار الرئيس سلام إلى “أن لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 7 أيار 2025.

وأتى هذا القرار عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.

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