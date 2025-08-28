الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
الرئيس سلام زار شيخ الأزهر الشريف بالقاهرة

منذ 7 دقائق
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة”اكس” انه “قام اليوم بزيارة فضيلة الامام الكبر، الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقرّه بالقاهرة”.

وكتب: “كانت مناسبة لأجدد الدعوة لفضيلته لزيارة لبنان واطلعه على تطور الأوضاع فيه كما جددت له تأكيد أهمية الوثائق الصادرة عنه في السنوات الأخيرة، لا سيما وثيقة المواطنة، ووثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها مع البابا فرنسيس”.

