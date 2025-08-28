الرئيس سلام زار شيخ الأزهر الشريف بالقاهرة

أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة”اكس” انه “قام اليوم بزيارة فضيلة الامام الكبر، الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقرّه بالقاهرة”.

وكتب: “كانت مناسبة لأجدد الدعوة لفضيلته لزيارة لبنان واطلعه على تطور الأوضاع فيه كما جددت له تأكيد أهمية الوثائق الصادرة عنه في السنوات الأخيرة، لا سيما وثيقة المواطنة، ووثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها مع البابا فرنسيس”.

