الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام عرض مع المفتي دريان التطورات في لبنان

منذ 5 دقائق
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور مفتي المناطق

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور مفتي المناطق

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحضور مفتي المناطق وهم: مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام، رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ ايمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي.

وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها.

ثم أقام سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتي المناطق.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون
    رئيس الجمهورية: تطبيق حصرية السلاح لا رجوع عنه
    الرئيس عون إلى جانب وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية
    الرئيس عون: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي!
    وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين
    الوزير ناصر الدين افتتح عيادات نقالة لـ"فرسان مالطا".. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج