الرئيس سلام عن تفجير المرفأ: لا أحد فوق المحاسبة والعدالة

أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم الأحد، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار 4 آب، أن “معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة”، مشدداً على أن “المطالبة بالعدالة في تفجير المرفأ تؤمّن بناء الدولة العادلة”.

وأضاف، “يجب أن نحدد طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه، ولا بناء دولة في ظل الانفلات من العقاب. لا سيادة بلا محاسبة، ولا دولة قانون بلا محاسبة”.

واعتبر أن “ثقافة الانفلات من العقاب هي التي كرست غياب الدولة”، مؤكداً أنه “لا تسوية على حساب تحقيق العدالة”، وأنه “لا أحد فوق المحاسبة والعدالة”.

وفي الملف السيادي، شدد سلام على وجوب “فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصراً”، مؤكداً أن “قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصراً”، وأن “قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه”.