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الرئيس سلام: غارات إسرائيل على دمشق خرق صارخ للسيادة السورية

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 5:02 مساءً
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

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دان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق، معتبرًا أنها “تشكل خرقًا صارخًا لسيادة سوريا وانتهاكًا لأبسط قواعد القانون الدولي”.

وفي بيان رسمي، قال سلام: “أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع في دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي”، مؤكدًا أن “لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي مطالب بتحمّل مسؤولياته، ووضع حدٍّ لهذه الاعتداءات التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتنتهك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وكثفت إسرائيل اليوم الأربعاء غاراتها على مؤسسات مهمة بالعاصمة دمشق ومواقع حكومية في السويداء جنوب سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق، في حين أفاد إعلام إسرائيلي بأن أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية.

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