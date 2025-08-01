الرئيس سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على “أكس”:

“جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.

في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.

فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا.

ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا”.

جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.

في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.

فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا.

ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على… pic.twitter.com/2jk3vBJ8CW — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) August 1, 2025