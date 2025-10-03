الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام: لا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

منذ 19 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عدداً من الوفود الرسمية والشخصيات البارزة خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، حيث جرى البحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية والدعم الأميركي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

واستقبل الرئيس سلام رئيس مجموعة العمل الأميركية للبنان، السفير إدوارد غابرييل، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الدعم الأميركي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

كما استقبل رئيس الحكومة وفداً من “لقاء الأربعاء البيروتي”، وأكد أعضاء الوفد دعمهم للرئيس سلام وقرارات الحكومة، ولا سيما المتعلقة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وضرورة إحالة جميع الخارجين عن القانون إلى العدالة.

والتقى الرئيس وفداً من جمعية “متخرجي المقاصد”، بحضور النائبة السابقة رولا الطبش، حيث جدد الوفد دعمه لسلام وقرارات الحكومة، خصوصاً حصر السلاح في يد الدولة وضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين بالتساوي وبدون استثناءات.

كما استقبل الرئيس سلام الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار القاضي وولف روم، مشدداً على أن درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون، بل يتطلب شعور جميع المواطنين بالمساواة أمامه، وأن الدولة تحمي الجميع. وأضاف: “مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة، وكما أن لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبق بالتساوي على الجميع”.

وردّاً على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: “ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرتي، فلا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمل لبنان أي ثمن في ذلك”.

كما استقبل الرئيس سلام وفداً من “إعلاميين من أجل الحرية”، ضمن سلسلة لقاءات تعكس دعم المجتمع المدني والحزبي لقرارات الحكومة وجهود الدولة في تطبيق القانون.

    المزيد من أخبار لبنان

    قوات "اليونيفل" في جنوب لبنان
    اليونيفيل تحذر: أي اعتداء إسرائيلي على قواتنا يُعد انتهاكاً خطيراً للقرار 1701
    النائب عبد الرحمن البزري
    البزري: القضية الفلسطينية أمام مفترق خطير ومصير غزة على المحك
    انفجار المرفأ
    الملفات القضائية الحساسة على الطاولة اللبنانية – السورية: من أرشيف الاغتيالات إلى انفجار المرفأ

    الأكثر قراءة

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
    لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
    الشيخ نعيم قاسم
    هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
    عرض مقطع فيديو مزيف من حساب ترامب على موقع Truth Social، يظهر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يرتدي قبعة سومبريرو، في البيت الأبيض في واشنطن
    ترامب يثير الجدل بسبب مقطعي فيديو لنائب من الديمقراطيين.. ونائبه يصفها بالمزحة!