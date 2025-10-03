الرئيس سلام: لا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عدداً من الوفود الرسمية والشخصيات البارزة خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، حيث جرى البحث في العلاقات اللبنانية – الأميركية والدعم الأميركي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

واستقبل الرئيس سلام رئيس مجموعة العمل الأميركية للبنان، السفير إدوارد غابرييل، وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الدعم الأميركي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

كما استقبل رئيس الحكومة وفداً من “لقاء الأربعاء البيروتي”، وأكد أعضاء الوفد دعمهم للرئيس سلام وقرارات الحكومة، ولا سيما المتعلقة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وضرورة إحالة جميع الخارجين عن القانون إلى العدالة.

والتقى الرئيس وفداً من جمعية “متخرجي المقاصد”، بحضور النائبة السابقة رولا الطبش، حيث جدد الوفد دعمه لسلام وقرارات الحكومة، خصوصاً حصر السلاح في يد الدولة وضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين بالتساوي وبدون استثناءات.

كما استقبل الرئيس سلام الرئيس السابق للمحكمة الدولية لقانون البحار القاضي وولف روم، مشدداً على أن درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون، بل يتطلب شعور جميع المواطنين بالمساواة أمامه، وأن الدولة تحمي الجميع. وأضاف: “مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة، وكما أن لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبق بالتساوي على الجميع”.

وردّاً على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: “ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئاً في مسيرتي، فلا يستطيع أحد أن يشكك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمل لبنان أي ثمن في ذلك”.

كما استقبل الرئيس سلام وفداً من “إعلاميين من أجل الحرية”، ضمن سلسلة لقاءات تعكس دعم المجتمع المدني والحزبي لقرارات الحكومة وجهود الدولة في تطبيق القانون.