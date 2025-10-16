الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
الرئيس سلام: لبنان لا يعيش بالعزلة.. ولا نقبل أيّ تأجيل للانتخابات النيابية

منذ 4 دقائق
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ المنطقة تعيش على وقع تغيرات كبرى وتبدّل في موازين القوى وإعادة رسم خرائط المصالح ما يفتح الطريق أمام الاستقرار، ولبنان يؤكّد تمسكه بموقعه ودوره الطبيعي.

وقال سلام من بلدية صيدا بعد الجولة التي قام بها في المنطقة: “البيان الوزاري لحكومتنا التزم بالحفاظ على حقوق الفلسطينيين في لبنان مع الاحتفاظ بحقّ الدولة في ممارسة مهامها على كافة الأراضي اللبنانية”.

أضاف: “مساعدات إعادة الإعمار تأخّرت لكن ذلك لن يُثنينا عن العمل وعن عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والعودة الآمنة والمستدامة لأهلنا إلى الجنوب”.

وتابع: “لبنان لا يعيش بالعزلة ولا يحيا بالتبعية بل بأن يكون ساحة التقاء والدول التي تحسن قراءة التغيرات هي القادرة على صون أمنها ومصالحها”.

وختم سلام: “ملتزمون بحصر السلاح في يد الدولة وبمسيرة الإصلاح وندعو الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولا نقبل أي تأجيل”.

