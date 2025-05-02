الرئيس سلام: لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أن “ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته”.

وأكد أن “لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية”.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن فجر اليوم، أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق.

وقال المتحدّث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «أكس»، إنّ “طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر الرئيس السوري في دمشق”.

وعقب الغارة فجراً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيانٍ مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ “هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات سورية جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال”.