الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام: لبنان ينحني إجلالا أمام تضحيات أبطاله

منذ 11 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، معزيا بـ”الشهيدين اللذين سقطا في الجنوب”، ومعبراً عن “تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا”.

وأكد سلام أن “لبنان، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية”.

هذا وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين

    المزيد من أخبار لبنان

    قيادة الجيش
    الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري: نأمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للإعتداءات الإسرائيلية
    المندوب الدائم للبنان السفير أحمد عرفه
    مندوب لبنان في مجلس الأمن: نرحب بقرار المجلس بتمديد ولاية اليونيفيل.. ولكن!

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!