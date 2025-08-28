الرئيس سلام: لبنان ينحني إجلالا أمام تضحيات أبطاله

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، معزيا بـ”الشهيدين اللذين سقطا في الجنوب”، ومعبراً عن “تضامن الحكومة الكامل مع المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا”.

وأكد سلام أن “لبنان، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحيات أبطاله، فالجيش هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وسند الوحدة الوطنية”.

هذا وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين