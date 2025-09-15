الرئيس سلام لـ"الياس الخوري": ما زلت معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك

استذكر رئيس الحكومة نواف سلام الأديب والكاتب الراحل إلياس الخوري في الذكرى السنوية الأولى لغيابه، عبر منشور على حسابه في منصة “إكس”، حيث عبّر عن عميق الحنين إلى صديقه ورفيقه في مسيرة امتدت لعقود.

وقال سلام: “سنة على غياب إلياس الخوري… شريكي منذ نصف قرن في أجمل الأحلام، ورفيقي في أصعب الأيام… الجبل الصغير في بيروت اشتاق إليك، وجبل الزيتون في القدس يسأل عنك… لكنك معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك الذي سحر الآلاف من محبّيك وقرّائك”

وأضاف رئيس الحكومة: “كنت يا صديقي من أصحاب القيم التي لا تموت، كما كنت مدافعاً عن الحق… والحق لا يموت”.

الياس الخوري، الذي رحل قبل عام، يُعتبر من أبرز كتّاب لبنان والعالم العربي، وترك أثراً أدبياً وثقافياً كبيراً عبر رواياته ومقالاته التي تناولت قضايا الهوية والذاكرة والحق الفلسطيني. وقد ارتبط اسمه ببيروت والقدس معاً، وبقي حاضراً في وجدان قرّائه ورفاق دربه.