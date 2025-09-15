الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام لـ"الياس الخوري": ما زلت معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 9:17 صباحًا
صورة تجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع الأديب والكاتب الراحل إلياس الخوري

صورة تجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع الأديب والكاتب الراحل إلياس الخوري

A A A
طباعة المقال

استذكر رئيس الحكومة نواف سلام الأديب والكاتب الراحل إلياس الخوري في الذكرى السنوية الأولى لغيابه، عبر منشور على حسابه في منصة “إكس”، حيث عبّر عن عميق الحنين إلى صديقه ورفيقه في مسيرة امتدت لعقود.

وقال سلام: “سنة على غياب إلياس الخوري… شريكي منذ نصف قرن في أجمل الأحلام، ورفيقي في أصعب الأيام… الجبل الصغير في بيروت اشتاق إليك، وجبل الزيتون في القدس يسأل عنك… لكنك معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك الذي سحر الآلاف من محبّيك وقرّائك”

وأضاف رئيس الحكومة: “كنت يا صديقي من أصحاب القيم التي لا تموت، كما كنت مدافعاً عن الحق… والحق لا يموت”.

الياس الخوري، الذي رحل قبل عام، يُعتبر من أبرز كتّاب لبنان والعالم العربي، وترك أثراً أدبياً وثقافياً كبيراً عبر رواياته ومقالاته التي تناولت قضايا الهوية والذاكرة والحق الفلسطيني. وقد ارتبط اسمه ببيروت والقدس معاً، وبقي حاضراً في وجدان قرّائه ورفاق دربه.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون غادر الى قطر للمشاركة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة
    حولا
    قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة حولا فجراً.. وتفجر منزلاً داخل البلدة!
    رئيس الجمهورية جوزاف عون
    ما الذي سيركز عليه الرئيس عون خلال كلمته في قطر؟

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    الرئيس جوزاف عون
    لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر