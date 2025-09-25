الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام لوفد أوروبي: على إسرائيل وقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها

منذ 5 دقائق
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل في السراي الكبير وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP)

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل في السراي الكبير وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP)

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP) ضم نوابًا أوروبيين وناشطين سياسيين، بمشاركة ممثلين عن حزبي الكتائب والقوات اللبنانية.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والمستجدات السياسية والاقتصادية في لبنان، إلى جانب خطة عمل الحكومة الإصلاحية وقراراتها الهادفة إلى حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وأعرب أعضاء الوفد عن “رؤيتهم أملًا جديدًا في لبنان”، مؤكدين مساندتهم للمسار الإصلاحي والسيادي الذي انتهجته الحكومة، واستعدادهم لتقديم الدعم بما يخدم استقرار لبنان وتعزيز قدراته.

من جهته، شدّد الرئيس سلام على “ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها، والالتزام الكامل بترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكدًا كذلك على “أهمية إعلان نيويورك لوقف الحرب في غزة وإحياء مسار حل الدولتين، وصولًا إلى حل عادل وشامل في المنطقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللقاء الديمقراطي
    اللقاء الديمقراطي: لضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية
    رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف
    رئيس البرلمان الإيراني: لو كنتُ قائدًا لـ"الحزب" لشنّيتُ الحرب على إسرائيل
    طائرة تجسس إسرائيلية
    لأول مرة منذ الحرب الأخيرة.. طائرة تجسسية في سماء لبنان!

    الأكثر قراءة

    دخان يتصاعد فوق قرية كفر تبنّيت بعد غارة إسرائيلية، في جنوب لبنان، 18 سبتمبر 2025. رويترز
    لبنان يواجه لحظة الحقيقة.. احتمالات شبه مؤكدة لانفجار ينهي الهدنة
    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    تصريحات باراك.. رسائل مشفرة وطبول حرب!
    رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز
    نواف سلام: الانقلابي الذي رجّ القلعة