الرئيس سلام لوفد أوروبي: على إسرائيل وقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام يستقبل في السراي الكبير وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP)

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP) ضم نوابًا أوروبيين وناشطين سياسيين، بمشاركة ممثلين عن حزبي الكتائب والقوات اللبنانية.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والمستجدات السياسية والاقتصادية في لبنان، إلى جانب خطة عمل الحكومة الإصلاحية وقراراتها الهادفة إلى حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وأعرب أعضاء الوفد عن “رؤيتهم أملًا جديدًا في لبنان”، مؤكدين مساندتهم للمسار الإصلاحي والسيادي الذي انتهجته الحكومة، واستعدادهم لتقديم الدعم بما يخدم استقرار لبنان وتعزيز قدراته.

من جهته، شدّد الرئيس سلام على “ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها، والالتزام الكامل بترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكدًا كذلك على “أهمية إعلان نيويورك لوقف الحرب في غزة وإحياء مسار حل الدولتين، وصولًا إلى حل عادل وشامل في المنطقة”.

