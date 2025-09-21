الأحد 29 ربيع الأول 1447 ﻫ - 21 سبتمبر 2025 |
الرئيس سلام: مجزرة إسرائيل في بنت جبيل جريمة ضد المدنيين ورسالة ترهيب

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

كتب رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام عبر منصة “إكس”: “ترتكب إسرائيل مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال: سيلين، هادي، وأسيل”.

وأضاف “إن ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب. على المجتمع الدولي إدانة اسرائيل بأشد العبارات لانتهاكها المتكرر للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى. رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته”.

