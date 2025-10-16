الرئيس سلام من صيدا: لا أمن بلا دولة.. ونعمل لإعادة الإعمار ودعم المؤسسات الأمنية

زار رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق سرايا صيدا الحكومية في زيارة هي الأولى له بعد تسلّمه رئاسة الحكومة، حيث كان في استقباله المحافظ منصور ضو وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الإدارات العامة وفعاليات المدينة.

وخلال اللقاء الموسّع الذي عُقد في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السرايا، بحضور النواب عبد الرحمن البزري وأسامة سعد ومدعي عام الجنوب زاهر حمادة ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رحّب المحافظ ضو بالرئيس سلام قائلاً:

> “نرحب بكم في إدارة تعمل باللحم الحي وتشتاق إلى الدولة كاشتياق المريض إلى الدواء… نحن إدارة تدين بالولاء للوطن فقط، ونأمل أن تكون محافظتنا محط اهتمامكم الكبير لإعادة بناء الوطن.”

من جهته، أكد الرئيس سلام أن الدولة “حاضرة وجاءت لتستمع إلى مجمل الاحتياجات في صيدا”، مشدداً على أن “لا أمن ولا أمان في غياب الدولة”، ومضيفاً:

> “نحن مشروع بسيط في هذه الحكومة لاستعادة الدولة، ونسعى لعقد مؤتمرين: الأول لدعم الأجهزة الأمنية والعسكرية، والثاني لإعادة الإعمار التي تتطلب إمكانيات تفوق قدرة الدولة الحالية.”

وفي ما يتعلق بالشكوى التي قدمتها الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المصيلح، أوضح سلام أن “الشكوى تهدف إلى خلق ضغط سياسي دولي لردع العدو، رغم صعوبة التركيبة داخل المجلس”، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة “الانسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط الخمس في الجنوب، ووقف العمليات العسكرية والإفراج الفوري عن الأسرى اللبنانيين”.

وعن ملف إعادة الإعمار، كشف سلام أن “الحكومة ملتزمة به رغم ضعف إمكاناتها”، مشيراً إلى وجود 250 مليون دولار من البنك الدولي بانتظار إقرارها في مجلس النواب، متمنياً عقد جلسة تشريعية قريبة لإقرار التمويل، ومؤكداً في ختام كلمته:

> “مشروعنا هو استعادة الدولة وثقة الناس، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع.”