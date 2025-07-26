الرئيس سلام من عين التينة: ما سمعت هالشي!

رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس الحكومة نواف سلام

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، الذي غادر دون الادلاء بأي تصريح.

وقال سلام ردًّا على سؤال عن صحّة الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب تطالب بها فرنسا والولايات المتحدة: “ما سمعت هالشي أنا”.

وفي وقت سابق نعى رئيس الحكومة نواف سلام الفنان الراحل زياد الرحباني، واصفًا غيابه بالخسارة الكبيرة للبنان، وقال في تصريح:

“بغياب زياد الرحباني، يفقد لبنان فنانًا مبدعًا استثنائيًّا وصوتًا حرًّا ظلّ وفيًّا لقيم العدالة والكرامة.”

وأضاف سلام أن الرحباني كان أكثر من مجرد فنان، بل كان ضميرًا حرًّا عبّر عن وجع الناس وهواجسهم، وترك أثرًا لا يُمحى في وجدان اللبنانيين والمشهد الثقافي اللبناني والعربي.