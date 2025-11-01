الرئيس سلام من معرض الصناعات اللبنانية: الصناعة صامدة.. وفتح الأسواق الخليجية قريب

جال رئيس الحكومة نواف سلام مساء أمس في معرض الصناعات اللبنانية في Seaside Arena، بمشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني. وتفقّد سلام أجنحة المعرض واطّلع على أبرز المنتجات اللبنانية، مشيدًا بالتطور النوعي الذي حققته الصناعة الوطنية على مستوى الجودة والمواصفات والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

وخلال دردشة مع الصحافيين، شدّد سلام على أن أهمية المعرض مضاعفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرًا أنه يشكّل رسالة أمل تثبت أن الصناعة اللبنانية لا تزال قادرة على الصمود والمنافسة. وأعرب عن أمله في تحقيق مزيد من الازدهار للصناعة مع إعادة فتح الأسواق التقليدية أمام المنتجات اللبنانية.

وكشف سلام أن العمل جارٍ على إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام الإنتاج اللبناني، مؤكدًا أن لبنان بات قريبًا من تحقيق هذا الهدف. وقال:

> “نواجه تحديات كثيرة، لكننا نبذل كل الجهود لفتح أبواب جديدة للصناعة اللبنانية، خصوصًا في دول الخليج، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا.”

يذكر أن الرئيس فؤاد السنيورة زار المعرض أيضًا برفقة عدد من الوزراء والفعاليات الرسمية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية.