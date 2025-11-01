السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام من معرض الصناعات اللبنانية: الصناعة صامدة.. وفتح الأسواق الخليجية قريب

منذ 7 دقائق
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

A A A
طباعة المقال

جال رئيس الحكومة نواف سلام مساء أمس في معرض الصناعات اللبنانية في Seaside Arena، بمشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني. وتفقّد سلام أجنحة المعرض واطّلع على أبرز المنتجات اللبنانية، مشيدًا بالتطور النوعي الذي حققته الصناعة الوطنية على مستوى الجودة والمواصفات والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.

وخلال دردشة مع الصحافيين، شدّد سلام على أن أهمية المعرض مضاعفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرًا أنه يشكّل رسالة أمل تثبت أن الصناعة اللبنانية لا تزال قادرة على الصمود والمنافسة. وأعرب عن أمله في تحقيق مزيد من الازدهار للصناعة مع إعادة فتح الأسواق التقليدية أمام المنتجات اللبنانية.

وكشف سلام أن العمل جارٍ على إعادة فتح الأسواق الخليجية أمام الإنتاج اللبناني، مؤكدًا أن لبنان بات قريبًا من تحقيق هذا الهدف. وقال:

> “نواجه تحديات كثيرة، لكننا نبذل كل الجهود لفتح أبواب جديدة للصناعة اللبنانية، خصوصًا في دول الخليج، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا.”

 

يذكر أن الرئيس فؤاد السنيورة زار المعرض أيضًا برفقة عدد من الوزراء والفعاليات الرسمية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الوزير السابق وديع الخازن
الخازن: تلاعب إعلامي خطير لضرب الرئاسة وإضعاف الدولة.. ودعم الجيش واجب وطني
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري في ذكرى مولد رفيق الحريري: لن ننحني أمام من اغتالوا الحلم ولن نصمت أمام من دمّروا الوطن
النائب غسان حاصباني
حاصباني: لبنان بين “مطرقة” الضربات الإسرائيلية و“سندان” سلاح حزب الله.. والوقت ينفد

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله