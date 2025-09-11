الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام: ندين الجولة الاستفزازية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قرب الخيام

منذ ساعتين
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على منصة “إكس: “بأشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام. إن هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواته المسلحة”.

وأضاف “نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي
    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السوري.. وهذا ما تم بحثه
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون وقّع مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للإنتاج العضوي
    سمير جعجع
    جعجع: إقرار الحكومة إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء بداية لمعالجة إعوجاج أرسى ثقافة العتمة

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحزب الله يحملون لافتة ترفض تسليم السلاح للجيش اللبناني
    تسليم سلاح الحزب.. نائب ممانع يكشف المستور!
    تشارلي كيرك ودونالد ترامب
    ترامب يعلن إصابة تشارلي كيرك بطلق ناري
    ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
    إلى أين يتجه سعر الذهب.. وهل يستفيد لبنان من ارتفاعه؟!