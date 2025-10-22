الرئيس سلام يؤكد التزام الحكومة بحماية الحريات الإعلامية ويبحث الانتخابات المقبلة مع سكاف

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية وفدًا من “تحالف حرية الرأي والتعبير”، الذي يضم أكثر من عشرين منظمة لبنانية ودولية تُعنى بالحريات العامة.

وتحدثت باسم الوفد رئيسة اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان سي مفرج، مشيرة إلى أنّ اللقاء تناول “تراجع مناخ الحريات في البلاد وكثافة الاستدعاءات التي تطال الصحافيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التضييق على الفعاليات الثقافية والفنية”.

وأضافت مفرج أنّ الوفد سلّم رئيس الحكومة مطالب واضحة تتعلق بـ”ضرورة اتخاذ موقف حكومي حازم لحماية حرية الرأي والتعبير، وتأمين الضمانات لعمل الصحافيين الذين يسهمون في مكافحة الفساد وتوثيق الحقائق”.

وأوضحت أنّ الرئيس سلام “أبدى التزامًا صريحًا في هذا الاتجاه”، مؤكدًا أنّ الحكومة ستعمل عبر الوزارات المعنية، ولا سيما الثقافة والعدل والداخلية، على صون الحريات العامة وضمان احترامها من قبل الأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس سلام النائب غسان سكاف، حيث تم البحث في عدد من الملفات، أبرزها الاستحقاق النيابي المقبل. وأوضح سكاف أنّه تمّ التداول في “اقتراح تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المغتربين للمشاركة في الاقتراع، في ظلّ توجه لتسوية تُلغي المقاعد الستة المخصصة للاغتراب واعتماد تصويت المغتربين لـ128 نائبًا في الخارج”.

كما التقى سلام وفدًا من السفراء اللبنانيين المعيّنين حديثًا في الخارج، ومن بينهم بشير عزام (موسكو)، جورج فاضل (بولندا)، ديما حداد (أرمينيا)، أحمد سويدان (طهران)، ميلاد نمور (تونس)، رحاب أبو زين (بلغاريا)، وهنري قسطون (سوريا)، وقد زوّدهم بتوجيهاته قبل التحاقهم بمراكز عملهم.