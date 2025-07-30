الرئيس سلام يبحث آخر المستجدات مع بلاسخارت.. إليكم التفاصيل

إجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عصر اليوم الأربعاء، في السرايا مع وزير المال ياسين جابر وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تم عرض المستجدات المالية والاقتصادية في البلاد.

كما استقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والدولية.

واستقبل الرئيس سلام سفير تونس السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان ، وتم البحث في العلاقات الثنائية. وتمنى رئيس الحكومة للسفير التونسي التوفيق.