الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس سلام بحث مع وفد فرنسي قوانين التعافي المالي

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2025 9:44 مساءً
الرئيس سلام مع الوفد الفرنسي بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو

الرئيس سلام مع الوفد الفرنسي بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وجرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره.

كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

واطلع الرئيس سلام على التفاصيل المتعلقة بمشروع اقامة المتحف الأثري لمدينة بيروت، الذي سيشاد في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، والذي صممته الشركة الهندسية الإيطالية “Renzo Piano “ ، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان،

مدير عام رئيس مجلس شركة ” سوليدير ” ناصر الشماع والسيد انطوان شعيا عن شركة الهندسة اضافة الى عدد من المعنيين بالمشروع.

وعقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم اجتماعًا حضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية.

كما استقبل الرئيس رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة ،و جرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها.

أ

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون
    رئيس الجمهورية: تطبيق حصرية السلاح لا رجوع عنه
    الرئيس عون إلى جانب وفد من رؤساء تحرير الصحف البحرينية
    الرئيس عون: قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي!
    وزير الصحة العامة ​ركان ناصر الدين
    الوزير ناصر الدين افتتح عيادات نقالة لـ"فرسان مالطا".. إليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    محطة محروقات - تعبيرية
    خسائر محطات المحروقات في لبنان تتخطى المليون دولار!
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمبعوث الاميركي السفير توماس باراك
    لبنان يتأهب.. محادثاتٌ مصيريّة وأسبوعٌ حرج