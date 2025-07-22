الرئيس سلام بحث مع وفد فرنسي قوانين التعافي المالي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وجرى البحث في مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره.

كما تناول الاجتماع التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

واطلع الرئيس سلام على التفاصيل المتعلقة بمشروع اقامة المتحف الأثري لمدينة بيروت، الذي سيشاد في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، والذي صممته الشركة الهندسية الإيطالية “Renzo Piano “ ، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان،

مدير عام رئيس مجلس شركة ” سوليدير ” ناصر الشماع والسيد انطوان شعيا عن شركة الهندسة اضافة الى عدد من المعنيين بالمشروع.

وعقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم اجتماعًا حضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجرى البحث في الاوضاع المالية والاقتصادية.

كما استقبل الرئيس رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة ،و جرى عرض للأوضاع المطلبية والشؤون الإنمائية التي تخص منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسية فيها.

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