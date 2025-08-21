الرئيس سلام يرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني

كتب رئيس الحكومة نواف سلام: “أرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات”.

