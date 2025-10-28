الرئيس سلام يشيد بالدور المصري في دعم لبنان.. ويؤكد على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير مدير المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد على رأس وفد أمني مصري، وذلك بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.

تمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيّما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية. كما تمّ التطرّق إلى سبل الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أفرزها اتفاق غزة وقمّة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي.

وأشاد سلام بالدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل، مؤكّدًا أنّ تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكّل أولوية وطنية تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي.

من جهته، جدّد اللواء رشاد تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان واستعدادها لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتّر ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية.

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي الكبير مدير المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد على رأس وفد أمني مصري، وذلك بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. تمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المنطقة،… pic.twitter.com/B83UjhowG5 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 28, 2025