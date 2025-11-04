الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
الرئيس سلام يعلق على الاحتفال في مغارة جعيتا!

منذ ساعة واحدة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”:

“تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا، أشدّد على انه من غير المقبول إطلاقًا العبث بثروات لبنان الطبيعية.

وحيث انه يتبيّن من بيان وزارة السياحة أن لا إذناً خطياً قد أُعطي من قبل الوزارة، ولا تم طلب رأي النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، فإنني طلبت من الجهات المختصة التحقيق في الامر كي تتم محاسبة كل من يظهر عدم تقيده بالأصول والقواعد القانونية، وببنود العقد الموقع مع الوزارة.

وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتعميم الذي كنت قد اصدرت في شهر أيلول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، بشأن وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية”.

