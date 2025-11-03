الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
الرئيس سلام يلتقي الرئيس سليمان ووفدي التنمية الفرنسية والـLAU في السرايا

منذ 17 دقيقة
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الحكومية الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي. كما التقى سلام وفدًا من وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، فهنّأ الوكالة بمناسبة مرور 25 عامًا على الشراكة الناجحة مع لبنان، مشيدًا بالدعم المستمر الذي قدّمته خلال المراحل الصعبة التي مرّ بها البلد ومؤكدًا أن الشعب اللبناني يقدّر هذا الدعم عاليًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على توجيه لبنان نحو اقتصاد منتج ومستدام يرتكز على نمو يقوده القطاع الخاص ضمن نظام حوكمة فعّال وخاضع للمساءلة، وعارضًا خريطة الطريق الحكومية القائمة على تعزيز الأمن والسيادة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة بناء المؤسسات وإطلاق إعادة الإعمار بعد الحرب وتنفيذ الإصلاحات القطاعية، مع التركيز على قطاعي المالية والطاقة. كذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء وفدًا من الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) برئاسة رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله الذي وجّه دعوة رسمية إلى سلام للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه الجامعة في التاسع من كانون الأول المقبل بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي التابع لها، كما أطلع الوفد رئيس الحكومة على المشاريع المستقبلية للجامعة ومن بينها تطوير فرعها في نيويورك بما يعزّز حضورها الأكاديمي عالميًا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

