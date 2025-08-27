الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
الرئيس سلام يلتقي السيسي.. ومصر تؤكد دعمها لوحدة واستقرار لبنان

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 2:37 مساءً
الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في القاهرة

أشاد الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكّد، خلال استقباله رئيس الوزراء نواف سلام، دعم مِصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصاديّ وإعادة الإعمار.

وشدد على ضرورة مواصلة قيام الدولة اللبنانية بكل ما يلزم من جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته الداخلية ووحدته الوطنية.

وأشار المتحدث الرسميّ السفير محمد الشناوي إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف التأكيد على ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيليّ الكامل من جنوب لبنان، والتذكير بأهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه.

وأعرب الرئيس سلام عن بالغ شكره وتقديره للرئيس على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.

واستعرض أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

ولفت إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة في وقت لاحق من العام الجاري.

وتناول اللقاء أيضًا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية.

