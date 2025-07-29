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الرئيس سلام يولم على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مشاركته في كأس آسيا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 6:47 مساءً
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة للرجال

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة للرجال

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أولم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، على شرف المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة للرجال، قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستقام في مدينة جدّة.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأثنى سلام على الجهود التي يبذلها المنتخب وطاقمه الفني لرفع اسم لبنان عاليا.

وقال: “كل التوفيق لمنتخب لبنان الوطني لكرة السلة في مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدة. لقد رفعتم اسم لبنان عاليا في السابق، ونحن على ثقة بأنكم ستمثلون الوطن مجددا بكل جدارة، نحن جميعا معكم”.

كما استقبل الرئيس سلام في السراي الحكومي لاعب المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة وائل عرقجي.

وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون رياضية عامة، ومناقشة بعض الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الرياضة اللبنانية، وتعزيز القدرات الشبابية، وخلق بيئة حاضنة للمواهب الواعدة وتشجيعها على التميز محليًا ودوليًا.

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