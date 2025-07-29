الرئيس سلام يولم على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة قبل مشاركته في كأس آسيا

أولم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي، على شرف المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة للرجال، قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستقام في مدينة جدّة.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأثنى سلام على الجهود التي يبذلها المنتخب وطاقمه الفني لرفع اسم لبنان عاليا.

وقال: “كل التوفيق لمنتخب لبنان الوطني لكرة السلة في مشاركته المرتقبة في بطولة كأس آسيا 2025 في مدينة جدة. لقد رفعتم اسم لبنان عاليا في السابق، ونحن على ثقة بأنكم ستمثلون الوطن مجددا بكل جدارة، نحن جميعا معكم”.

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي الحكومي المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة للرجال، على مأدبة غداء أقيمت على شرف الفريق، وذلك قبيل توجهه إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2025 التي ستُقام في مدينة جدّة. وحضر اللقاء رئيس الاتحاد… pic.twitter.com/w7QBM7qcOh — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 29, 2025

كما استقبل الرئيس سلام في السراي الحكومي لاعب المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة وائل عرقجي.

وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون رياضية عامة، ومناقشة بعض الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الرياضة اللبنانية، وتعزيز القدرات الشبابية، وخلق بيئة حاضنة للمواهب الواعدة وتشجيعها على التميز محليًا ودوليًا.

استقبل رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السراي الحكومي لاعب المنتخب الوطني اللبناني لكرة السلّة وائل عرقجي. وجرى خلال اللقاء التداول في شؤون رياضية عامة، ومناقشة بعض الأفكار والمبادرات التي من شأنها دعم الرياضة اللبنانية، وتعزيز القدرات الشبابية، وخلق بيئة حاضنة للمواهب… pic.twitter.com/FH0pKVd0E3 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 29, 2025