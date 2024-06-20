الرئيس سليمان: الخطورة هي في انزلاق الوضع الى حالة حرب

أشار الرئيس ميشال سليمان إلى أن “توازن رعب على الحدود الجنوبية اللبنانية مع العدو الاسرائيلي، الكل يهدد ويتوعد بأسلحة ستفاجئ الطرف الاخر والكل يملك معلومات دقيقة عن الآخر ويدّعي حيازته داتا وبنك اهداف مدنية وعسكرية وافرادا مقاتلين وقيادات، هذا يشير الى بقاء وتيرة العمليات على حالته الراهنة”.

أضاف في تصريح: “لن يخرج اي طرف رابحاً اذا استمر التحدي والتهديد والوعيد وعرض العضلات واعتبار هذه المعارك الجارية الان بمثابة لعبة حرب”.

وختم: “الخطورة هي في انزلاق الوضع الى حالة حرب حقيقية لن تحسم الا باستعمال اسلحة غير تقليدية وتتحول الى حرب تشمل دول عديدة. وبالمناسبة فلنترك قبرص جارتنا التاريخية والاوروبية بسلام”.