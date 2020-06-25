الرئيس سليمان: حوار اليوم “باهت”… وكل من نقض إعلان بعبدا مسؤول عما وصلنا إليه

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أكد الرئيس السابق ميشال سليمان أن مشكلة لبنان اليوم هي بالدرجة الاولى سياسية، وبالتالي فإن “حوار بعبدا كان باهتا ولا معنى له”، وفق قوله.

ولفت سليمان في حديث للـmtv إلى انه بعد التنصل من إعلان بعبدا لا أحد سيحترم تعهدات الدولة اللبنانية بعد اليوم، مشددا على ان “كل من نقض إعلان بعبدا وتردد باقرار الاستراتيجية الدفاعية هو المسؤول عما وصل إليه الوضع اليوم”.

واضاف: “لبنان هو جسر التواصل بين الدول ولا يمكن ان يذهب شرقا او غربا ونحن لن نتقدم إذا استمرينا بهذه السياسة”.

في السياق، قال الرئيس سليمان من قصر بعبدا اليوم خلال “اللقاء الوطني”، “لبّ مطالبتي العودة إلى إعلان بعبدا واعترضت على البيان لأن لا حوار يبدأ إلّا من حيث انتهى الحوار السابق”.

وقام سليمان بمداخلة في قصر بعبدا إثر اللقاء معتبراً أن حزب الله نقض الاتفاقات ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين والمودعين والسياح ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.

ورد كل من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على المداخلة التي أدلى بها الرئيس ميشال سليمان خلال اللقاء الوطني في بعبدا.

وتركز الرد على الدفاع عن المقاومة وسلاحها، كما انتقد رعد اعلان بعبدا.

في السياق عينه، وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط تحية لسليمان عبر “تويتر”.

وقال، “كلام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان اليوم في قصر بعبدا وطني، سيادي ولبناني وضع الاصبع على الجرح لأن التنكر والتنصل من إعلان بعبدا ساهم بإصالنا إلى الحالة الكارثية التي نعيشها حالياً”.

وأضاف الحواط للرئيس سليمان: “تحية لكم ولشجاعتكم”.