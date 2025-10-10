الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
الرئيس سليمان: لنعود إلى الوحدة ونوقف صراعات المحاور

منذ 35 دقيقة
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال سليمان

زار الرئيس ميشال سليمان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مؤكدًا أهمية الالتزام برؤية الحياد الناشط التي أطلقها الراعي في مذكرته بتاريخ ٧ آب ٢٠٢٠.

وقال سليمان: “الحياد لا يشكل هزيمة لأي فريق، بل هو انتصار للوحدة الوطنية ولتعافي الدولة ومؤسساتها”، مشددًا على أن هذا التوجه يفتح أمام شباب لبنان آفاق الإبداع والتألّق ويمنحهم فرصة لبناء مستقبل يليق بطموحاتهم. وأضاف: “حان الوقت، فإلى متى الانتظار؟”.

ودعا إلى التخلي عن الشعارات التي تخدم صراعات المحاور وتجاذبات المصالح الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الصراعات في المحصلة تصب في مصلحة إسرائيل. وشدد سليمان على ضرورة إعادة بناء الدولة وإعمار بلداتنا وبنيتها التحتية، بدل التركيز على تقوية كل فريق على حساب الوطن، محذرًا من استمرار الانزلاق في “لعبة الأمم” التي أدت إلى الهزائم والانهيار الاقتصادي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

