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الرئيس عون: آمل ان تحمل الايام المقبلة بداية لمعالجة ما نعاني منه

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 9:57 صباحًا
ميشال عون

ميشال عون

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توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، قائلا: “يحل العيد هذه السنة في الوقت الذي لمّا يزل لبنان يضمد جراحاته الكثيرة التي حملتها الأشهر المنصرمة في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية وصولا الى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي “.

واضاف ” امل تحمل الايام الاتية بدايات لمعالجة ما يعاني منه لبنان ، وهو امل مدعوون جميعنا اليوم ان نعمل على تحقيقه، كل من موقعه، لكي تأتي اعيادنا المقبلة حاملة فرح قيامة وطننا من كبوته، وقد توثّقت اكثر فأكثر عوامل وحدتنا الوطنية، في وطن الحوار والتلاقي.”

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