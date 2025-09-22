الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون: إسرائيل تعرقل استكمال انتشار الجيش

منذ 5 دقائق
رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام رئيس فنلندا ألكسندر ستاب

رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام رئيس فنلندا ألكسندر ستاب

A A A
طباعة المقال

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام رئيس فنلندا ألكسندر ستاب، على “الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار 1701”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها للتلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين”، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي”.

من زاوية آخرى، أثار الرئيس عون مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجزرة بنت جبيل، مشددا على “ضرورة وقف هذه الاعتداءات”، وشاكرا لـ”إيرلندا مشاركتها في اليونيفيل”.

ومن جهته، أكد رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني للرئيس عون “استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية”، موجهًا إليه “دعوة لزيارة سلوفاكيا بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات”، فيما عرض الرئيس عون الأوضاع في الجنوب، مشددًا على “ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السيدة الأولى خلال القائها كلمة لبنان في الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمراة
    نعمت عون من نيويورك: سلامَ لبنانَ من سلامِ الشرقِ الأوسطِ
    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني
    عون من نيويورك: لضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
    كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
    مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
    تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
    السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
    مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!