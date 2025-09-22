الرئيس عون: إسرائيل تعرقل استكمال انتشار الجيش

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام رئيس فنلندا ألكسندر ستاب، على “الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار 1701”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تعرقل استكمال انتشاره بسبب استمرار احتلالها للتلال ومواصلتها الأعمال العدائية ضد القرى والمدنيين الجنوبيين”، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بشكل تدريجي”.

من زاوية آخرى، أثار الرئيس عون مع رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها مجزرة بنت جبيل، مشددا على “ضرورة وقف هذه الاعتداءات”، وشاكرا لـ”إيرلندا مشاركتها في اليونيفيل”.

ومن جهته، أكد رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بليغريني للرئيس عون “استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية”، موجهًا إليه “دعوة لزيارة سلوفاكيا بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف القطاعات”، فيما عرض الرئيس عون الأوضاع في الجنوب، مشددًا على “ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم داخل سوريا”.