الرئيس عون إلى السفراء الجدد: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية!

استقبل الرئيس جوزاف عون خمسة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج بموجب التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، وهم: علي المولى (الجزائر)، ميلاد نمور (تونس)، رحاب أبو زين (بلغاريا)، بشير عزّام (موسكو)، وأحمد سويدان (طهران).

وقد زوّد الرئيس عون السفراء بتوجيهاته، مؤكّدًا ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والدول المعتمدين لديها، والاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها. كما شدّد على أهمية مواكبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون إلى هذه الدول، بما يضمن تنسيق الجهود وإبقاء السفارات على اطّلاع دائم على نتائج هذه الزيارات ومتابعة تنفيذها.