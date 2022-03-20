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الرئيس عون إلى الفاتيكان.. ولقاء مع البابا فرنسيس غداً

منذ 35 دقيقة
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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غادر رئيس الجمهورية ميشال عون متوجهاً الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين.

كذلك سيجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير.

والثلاثاء يزور الرئيس عون الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، ر ويعقد لقاءات في العاصمة روما مع عدد من المسؤولين هناك.

وبحسب ما نقلت صحيفة اللواء عن مصادر متابعة فإن زيارة الرئيس عون للفاتيكان، هي لشكر البابا على مواقفه وعلى ذكر لبنان في صلاته واتخاذه أكثر من مبادرة في الصلاة من أجل لبنان ورعايته لقاءات روحية لبطاركة الشرق.

وأشارت مصادر اللواء إلى أنه بعد أزمة أوكرانيا اصبحت هذه المسألة تتصدر المتابعة، وتوضح أن زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان هي لتجديد الدعوة للبابا لزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة، وربما في الخريف المقبل خصوصا إذا كان برنامجه حافلاً، على أن يعود تحديد توقيت الزيارة الى حاضرة الفاتيكان، وتقول المصادر أنها تشكل مناسبة لمنح الأمل والحماسة إلى اللبنانيين.

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