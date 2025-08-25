الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مغ مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مغ مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski

أطلع مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على التعاون القائم بين المركز والجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، مؤكدا “استمرار برامج العمل المشتركة دعماً لهذه المؤسسات التي تقوم بمهام أمنية مميزة”.

