الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

أطلع مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على التعاون القائم بين المركز والجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، مؤكدا “استمرار برامج العمل المشتركة دعماً لهذه المؤسسات التي تقوم بمهام أمنية مميزة”.

مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) السيد Adam Styp-Rekowski، أطلع الرئيس عون على التعاون القائم بين المركز والجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، مؤكداً استمرار برامج العمل المشتركة دعماً لهذه المؤسسات التي تقوم بمهام أمنية مميزة pic.twitter.com/cAxOF7NAu8 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 25, 2025