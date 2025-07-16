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الرئيس عون: استمرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا يُعرض أمن المنطقة لمزيد من التصعيد

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 8:04 مساءً
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

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دان رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، بـ”أشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي بلغت اليوم العاصمة دمشق ومقرات حكومية”، معتبرًا أنها “تُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد الرئيس عون، في بيان، أنّ “استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد”، مُعرباً عن تضامن ​لبنان​ الكامل مع ​سوريا​ شعباً ودولةً.

وجدّد الرئيس عون دعوته لـ”المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط بكل الوسائل وفي المحافل كافةً، لوقف الاعتداءات المتكررة، واحترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها”.

وكان الرئيس عون قد أكّد حرص لبنان على وحدة سوريا، وسلمها الأهلي، وسلامة أرضها وشعبها بكل أطيافه.

وكثفت إسرائيل اليوم الأربعاء غاراتها على مؤسسات مهمة بالعاصمة دمشق ومواقع حكومية في السويداء جنوب سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق، في حين أفاد إعلام إسرائيلي بأن أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية.

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