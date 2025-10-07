الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون اطّلع على أوضاع مؤسسة كهرباء لبنان

منذ ساعة واحدة
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك

A A A
طباعة المقال

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك على الأوضاع في المؤسسة، والإصلاحات التي تنفّذها فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية المتضرّرة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافةً إلى عمليات نزع التعدّيات على الشبكة والمشاريع المستقبلية لتعزيز وضع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وعرض الرئيس عون مع رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي محمود قدور أوضاع الطائفة العلوية، وسبل تعزيز حضورها وحقوقها في الوظائف العامة ضمن إدارات الدولة ومؤسساتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    أزمة النفايات في لبنان
    شركة رامكو: توقف عمليات جمع النفايات في هذه المناطق
    النائب فؤاد مخزومي
    مخزومي: لن نرضى أن تكون بيروت ضحية سوء إدارة ملف النفايات
    استهداف سيارة في ديرعامص
    بالفيديو.. استهداف سيارة في ديرعامص جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
    مسيرة إسرائيلية
    الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
    مقاتلون من حزب الله
    استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"