الرئيس عون: الاستحقاق النيابي سيجري في موعده

استهلّ رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء بالتشديد على أهمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، مؤكداً ضرورة المباشرة بالتحضيرات اللازمة كي لا يسبقنا الوقت، بحيث تقوم الحكومة بدورها كاملاً، ثم يقوم مجلس النواب بمهامه الدستورية.

كما أعرب الرئيس عن أمله في أن يكون موسم الشتاء المقبل جيداً، داعياً إلى الاهتمام المبكر بأوضاع الطرق قبل تساقط الأمطار، تفادياً لتراكم المياه وتجنّباً لمعاناة المواطنين.

وفي سياق آخر، لفت إلى أنّ تزايد الحوادث مؤخراً نتيجة ممارسة رياضة الطائرات الشراعية يفرض مقاربة هذا الموضوع بجدية من قبل وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة المعنية بهذا النوع من الرياضة.

ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية في مكافحة آفة المخدرات، مشيداً بالعملية الأخيرة التي أسفرت عن ضبط 125 كلغ من مادة الكوكايين بقيمة تقدَّر بحوالى 15 مليون دولار، واعتبرها إنجازاً يُضاف إلى سلسلة إنجازات القوى الأمنية في هذا المجال.