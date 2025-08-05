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الرئيس عون: الاستقرار يشكّل المدخل لأي نهوض اقتصادي والثقة بلبنان بدأت تعود

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 2:32 مساءً
الرئيس عون خلال لقائه وفد "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع"

الرئيس عون خلال لقائه وفد "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع"

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أكد الرئيس جوزاف عون أمام وفد “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” ان “الاستقرار يشكّل المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي في لبنان، والانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي دليل واضح على أن الثقة بلبنان بدأت تعود، وأن البلاد في طريقها إلى استعادة عافيتها تدريجيًا”.

كما استقبل الرئيس عون رئيس منظمة فرسان مالطا السيد مروان صحناوي، يرافقه وفد من آل عزيز المقيمين في المكسيك والمنحدرين من منطقة جزين.

وأطلع الوفد رئيس الجمهورية على المساعدات التي تقدّمها العائلة لمنطقة جزين بشكل خاص، وللجنوب عمومًا، عبر منظمة فرسان مالطا، مؤكدين استمرار دعمهم لأبناء المنطقة في المرحلة المقبلة.

كما قدّم السيد صحناوي شرحًا حول البرامج التي تنفّذها المنظمة، والتي تشمل مختلف المناطق اللبنانية، في إطار جهودها الإنسانية والاجتماعية المستمرة.

والتقى الرئيس عون مفتي الجاليات اللبنانية في أفريقيا وممثل دار الفتوى في غرب أفريقيا، الشيخ الدكتور محمد أحمد العوض الرئيس عون.

ودعا العوض الرئيس عون إلى تعزيز حضور الدولة اللبنانية في القارة الأفريقية، وتفعيل دور السفارات والقنصليات، بما يضمن حماية المغتربين اللبنانيين قانونيًا واقتصاديًا.

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