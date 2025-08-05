الرئيس عون: الاستقرار يشكّل المدخل لأي نهوض اقتصادي والثقة بلبنان بدأت تعود

أكد الرئيس جوزاف عون أمام وفد “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” ان “الاستقرار يشكّل المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي في لبنان، والانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي دليل واضح على أن الثقة بلبنان بدأت تعود، وأن البلاد في طريقها إلى استعادة عافيتها تدريجيًا”.

الرئيس عون أمام وفد "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع":

الاستقرار يشكّل المدخل الأساسي لأي نهوض اقتصادي في لبنان، والانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي دليل واضح على أن الثقة بلبنان بدأت تعود، وأن البلاد في طريقها إلى استعادة عافيتها تدريجيًا pic.twitter.com/NLbcWaCmy0 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2025

كما استقبل الرئيس عون رئيس منظمة فرسان مالطا السيد مروان صحناوي، يرافقه وفد من آل عزيز المقيمين في المكسيك والمنحدرين من منطقة جزين.

وأطلع الوفد رئيس الجمهورية على المساعدات التي تقدّمها العائلة لمنطقة جزين بشكل خاص، وللجنوب عمومًا، عبر منظمة فرسان مالطا، مؤكدين استمرار دعمهم لأبناء المنطقة في المرحلة المقبلة.

كما قدّم السيد صحناوي شرحًا حول البرامج التي تنفّذها المنظمة، والتي تشمل مختلف المناطق اللبنانية، في إطار جهودها الإنسانية والاجتماعية المستمرة.

الرئيس عون استقبل رئيس منظمة فرسان مالطا السيد مروان صحناوي، يرافقه وفد من آل عزيز المقيمين في المكسيك والمنحدرين من منطقة جزين.

أطلع الوفد رئيس الجمهورية على المساعدات التي تقدّمها العائلة لمنطقة جزين بشكل خاص، وللجنوب عمومًا، عبر منظمة فرسان مالطا، مؤكدين استمرار دعمهم لأبناء… pic.twitter.com/XnhVzgcDGm — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2025

والتقى الرئيس عون مفتي الجاليات اللبنانية في أفريقيا وممثل دار الفتوى في غرب أفريقيا، الشيخ الدكتور محمد أحمد العوض الرئيس عون.

ودعا العوض الرئيس عون إلى تعزيز حضور الدولة اللبنانية في القارة الأفريقية، وتفعيل دور السفارات والقنصليات، بما يضمن حماية المغتربين اللبنانيين قانونيًا واقتصاديًا.

مفتي الجاليات اللبنانية في أفريقيا وممثل دار الفتوى في غرب أفريقيا، الشيخ الدكتور محمد أحمد العوض، دعا، بعد لقائه رئيس الجمهورية، إلى تعزيز حضور الدولة اللبنانية في القارة الأفريقية، وتفعيل دور السفارات والقنصليات، بما يضمن حماية المغتربين اللبنانيين قانونيًا واقتصاديًا pic.twitter.com/LoeoeFkuRb — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2025