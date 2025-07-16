الرئيس عون التقى النائبة الفرنسية لاكرافي وتسلم دعوة رسمية لزيارة تشيكيا

الرئيس عون استقبل النائبة في البرلمان الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج Amélia Lakrafi (أماليا لاكرافي) والنائب الرديف الدكتور جو مكرزل، ومنسقة حزب النهضة الفرنسي في لبنان ريتا صعب

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم دعوة رسمية من رئيس جمهورية تشيكيا Peter Pavel لزيارة بلاده، نقلها الموفد الرئاسي مستشار الامن القومي السيد Tomas Pojar في حضور سفيرة تشيكيا في لبنان السيدة Ester Lauferova والمدير العام لمكتب العلاقات الخارجية Vladimir Posolda والسيدة Lydia Skolilova من السفارة التشيكية في لبنان.

وجاء في رسالة الرئيس التشيكي:

” ان لبنان وتشيكيا تربطهما علاقات ودية طويلة المدى، كما ان تعاوننا يتعزز ويتعمق حيث يبقى لبنان شريكا أساسيا لتشيكيا في منطقة الشرق الأوسط. وانا على ثقة بقدرة روابطنا الثنائية على النمو أكثر فأكثر”.

وعبر الرئيس التشيكي في رسالته عن تطلعه “الى فرصة للقاء الرئيس عون شخصيا لمناقشة مسار التعاون الثنائي في المستقبل ولتبادل وجهات النظر حول التطورات الحالية ليس في المنطقة فحسب بل على نطاق أوسع”.

وأعرب الموفد الرئاسي التشيكي عن ترحيب بلاده بزيارة الرئيس عون، مجددا تأكيد دعم تشيكيا للبنان في مختلف المجالات لاسيما تمديد تقديم المساعدات للجيش اللبناني في المعدات والتغذية والأدوية. وأعرب عن” استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم للبنان في المجالات التي يراها مناسبة وضرورية”.

وشكر الرئيس عون الرئيس التشيكي على دعوته وحمّل موفده الرئاسي تحياته ورغبته في تلبية الدعوة، شاكرا الدعم الذي تقدمه تشيكيا للبنان وللجيش اللبناني، مستذكرا الزيارة التي قامت بها وزيرة الدفاع في تشيكيا الى لبنان قبل عامين وتم خلالها وضع اطر التعاون بين لبنان وتشيكيا في المجال العسكري.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة والعلاقات بين لبنان وأوروبا.

الموفد الرئاسي التشيكي، مستشار الأمن القومي لجمهورية تشيكيا Tomáš Pojar، نقل إلى الرئيس عون رسالة من الرئيس التشيكي Petr Pavel، دعاه فيها إلى زيارة تشيكيا، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد pic.twitter.com/tmdgcYsA57 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 16, 2025

النائبة في البرلمان الفرنسي Amélia Lakrafi

واستقبل الرئيس عون النائبة في البرلمان الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج Amélia Lakrafi (أماليا لاكرافي) والنائب الرديف الدكتور جو مكرزل، ومنسقة حزب النهضة الفرنسي في لبنان ريتا صعب، وذلك لمناسبة الزيارة التي تقوم بها النائبة Lakrafi الى لبنان في إطار زياراتها الى الدول التي تمثل الفرنسيين فيها في البرلمان.

وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- الفرنسية ودور مجلس النواب الفرنسي في تعزيزها وتطويرها.

ونوه الرئيس عون بالدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، والدور الذي يلعبه في سبيل تعزيز الاستقرار الأمني في الجنوب وكافة المناطق اللبنانية، إضافة الى المبادرات التي يقوم بها لمساعدة لبنان في مرحلة استعادة النهوض الاقتصادي.

الرئيس عون عرض مع النائبة الفرنسية، ممثلة الفرنسيين في الخارج Amélia Lakrafi، العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودور البرلمانيين في تعزيزها pic.twitter.com/t9cJrjgSZx — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 16, 2025

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