الرئيس عون التقى الوزير شحادة وشؤون التكنولوجيا على الطاولة

منذ ساعتين
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في قصر بعبدا الذي قال عقب اللقاء: “عرضنا على فخامة الرئيس مسار عمل الوزارة والتقدم المحقق، وركزنا على مشاريع القوانين التي نعمل عليها بهدف الوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل”. مضيفاً: “كما وضعنا برامج تعاون مع عدد من الوزارات لتعزيز هذا المسار”.

وتابع: “شددنا على أهمية إنشاء الإطار التشريعي والتنظيمي السليم لدعم الشركات الناشئة وتمكينها”.

وأضاف “أطلعنا رئيس الجمهورية على مشروع القانون المتعلق بإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، المطروح في جلسة اليوم، والرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب”.

وختم: “نأمل أن يتم إقراره في مجلس الوزراء، التزامًا بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، تمهيدًا لإدخال التكنولوجيا في مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني”.

