الرئيس عون: الجيش سيملأ الجنوب.. ولبنان يستعد لمرحلة ما بعد “اليونيفيل”

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ عدد عناصر الجيش المنتشرين جنوب الليطاني سيزداد تدريجياً ليصل إلى نحو 10 آلاف عسكري قبل نهاية العام، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، مؤكداً أنّ الجيش سيتسلّم المواقع التي تشغلها قوات “اليونيفيل” بالتوازي مع انسحابها التدريجي حتى نهاية العام 2027.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بعبدا قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب، الجنرال ديوداتو أبغنارا، الذي عرض للأوضاع الراهنة في الجنوب وخطة الانسحاب المقررة بعد خفض موازنات بعثات السلام حول العالم. وأكد أبغنارا استمرار التعاون والدعم للجيش اللبناني رغم تقليص عديد القوة الدولية.

الرئيس عون شدّد على أهمية التنسيق بين الجيش و”اليونيفيل”، مشيراً إلى أن لبنان يتواصل مع الدول الصديقة للتحضير لمرحلة ما بعد الانسحاب الدولي لضمان الأمن في المنطقة.

وفي لقاءات أخرى، بحث الرئيس عون مع المنسقة الأممية جانين بلاسخارت في أوضاع منظمات الأمم المتحدة في لبنان، كما استقبل وزير الثقافة غسان سلامة الذي عرض مشاريع تأهيل المرافق الثقافية الكبرى.

كذلك استقبل الرئيس النائب فؤاد مخزومي الذي دعا إلى اغتنام الفرص الإقليمية لتحقيق الاستقرار والسلام، ووفداً من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة حنا غريب الذي شدّد على ضرورة تقوية المؤسسة العسكرية وإعادة خدمة العلم.

كما التقى عون وفداً من مؤسسة الرئيس فؤاد شهاب مؤكداً أن “فكر شهاب لا يزال حياً في مؤسسات الدولة”، إضافة إلى لقاء مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس حول جهود مكافحة الفساد.

وختم الرئيس عون بتأكيده أنه “مؤتمن على البلد، ومستعد لكل ما يبعد شبح الحرب ويعيد إعمار الجنوب”، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية تتطلب متابعة جادة لاستعادة الثقة وتحقيق الإصلاحات.