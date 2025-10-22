الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس عون: الخلاف دمّر لبنان.. فلنتعلّم من الماضي لبناء المستقبل

منذ ساعة واحدة
الرئيس جوزاف عون

الرئيس جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد “المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية”: ” أنتم مستقبل لبنان، والاتكال عليكم كبير فليكن التنافس من أجل مصلحة لبنان لا لخدمة المصالح الشخصية. أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان، ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال. علينا أن نخرج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، وأن نأخذ العِبر من الماضي لنؤسّس للحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن. جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا، فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الانتخابات النيابية
قانون تصويت المغتربين.. عودة النقاش إلى بعبدا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
الرئيس سلام يؤكد التزام الحكومة بحماية الحريات الإعلامية ويبحث الانتخابات المقبلة مع سكاف
المؤسسة العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
القضاء يعطي إشارته.. وسكك الحديد تتحرك لاستعادة أملاكها

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت