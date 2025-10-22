الرئيس عون: الخلاف دمّر لبنان.. فلنتعلّم من الماضي لبناء المستقبل

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد “المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية”: ” أنتم مستقبل لبنان، والاتكال عليكم كبير فليكن التنافس من أجل مصلحة لبنان لا لخدمة المصالح الشخصية. أمامنا اليوم فرص حقيقية لإعادة النهوض بلبنان، ولا نريد إضاعتها والاكتفاء بالبكاء على الأطلال. علينا أن نخرج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، وأن نأخذ العِبر من الماضي لنؤسّس للحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن. جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا، فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر”.







